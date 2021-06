Alain Rousset arrive largement en tête du premier tour des régionales en Nouvelle-Aquitaine — UGO AMEZ/SIPA

Le président sortant en Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, qui brigue un cinquième mandat, arrive largement en tête au soir du premier tour des élections régionales, crédité d’environ 29 % des voix. Alors qu’il était donné au coude-à-coude avec la candidate du rassemblement national Edwige Diaz, celle-ci est nettement devancée puisqu’elle ferait environ 19 %.

Retrouvez tous les résultats des régionales

La secrétaire d’Etat aux Anciens combattants Geneviève Darrieussecq, candidate pour LREM et le MoDem, arrive en troisième position avec environ 13,4 %. Le candidat LR Nicolas Florian réalise un score décevant avec environ 12 %. Le candidat EELV Nicolas Thierry, vice-président de la région lors de la précédente mandature, serait aux alentours des 11 %, et doublerait ainsi le score des Verts de 2015 (5,6 %). A noter aussi le bon score du candidat du Mouvement de la Ruralité et Résistons avec Jean Lassalle, Eddie Puyjalon, qui est crédité de 7,7 %, quand les sondages le donnaient sous la barre des 5 %.

« Maintenant, il faut rassembler [avec les Verts] pour le deuxième tour », a réagi Alain Rousset auprès de 20 Minutes. Nicolas Thierry, n’avait pas encore pris position dimanche soir, indiquant toutefois sur France 3 qu’un « rassemblement ne pourra se construire que sur une volonté politique commune et forte. »