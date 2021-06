Christian Jacob, le 9 juin 2021. — Jacques Witt/SIPA

Le président des Républicains Christian Jacob a fustigé ce dimanche soir sur TF1 une « responsabilité énorme du gouvernement et du ministre de l’Intérieur » dans l’organisation des élections régionales. « Jamais il n’y a eu un tel cafouillage », a-t-il affirmé, dénonçant le problème des professions de foi non reçues par des électeurs comme étant « indigne d’une grande démocratie ».

Christian Jacob s’est par ailleurs réjoui que les Républicains soient « de très loin, le parti qui recueille le plus de voix », avec 27,2 % des votes selon Ipsos. Le chef de file des Républicains a encore indiqué qu’il n’était pas favorable à des fusions de listes au second tour. « On l’a vu aux municipales, les fusions génèrent souvent de la confusion dans l’électorat », a estimé Christian Jacob.

Pas de fusions au second tour

« Il vaut mieux rester dans la clarté. Ensuite, chacun prendra ses responsabilités. Nous ferons tout effectivement pour que ni l’extrême droite ni l’extrême gauche ne puissent présider une région », a-t-il assuré.

Interrogé sur la décision de Renaud Muselier en Paca de présenter une liste commune avec LREM, il a redit avoir été « défavorable à cette composition de liste. Ensuite effectivement, entre Renaud Muselier et Thierry Mariani, il n’y a pas photo », selon Christian Jacob qui a loué le « travail remarquable » du président sortant de la région Paca.