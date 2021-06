Gérald Darmanin à Nantes le 20 mai 2021. — Franck Dubray-POOL/SIPA

« Le niveau de l’abstention est particulièrement préoccupant », a déclaré dans un tweet le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin à propos des résultats des élections régionales. « Notre travail collectif doit être tourné vers la mobilisation des Français pour le second tour », a-t-il ajouté, alors que l’abstention atteint selon les estimations des instituts de sondage un niveau record entre 66,5 % et 68,6 %.

De son côté, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a estimé que l’abstention « abyssale » est « en partie liée à la situation sanitaire ». Plus de deux Français sur trois ont choisi ce dimanche de ne pas se rendre aux urnes lors du premier tour des élections régionales, un record d’abstention pour un vote hors référendum qui atteindrait entre 66,1 % et 68,6 %, selon les premières estimations des instituts de sondage.

Un chiffre particulièrement élevé

L’abstention s’élèverait à 66,1 %, selon un sondage Ipsos/Sopra Steria pour France Télévions, Radio France et la Chaîne parlementaire. Elle serait légèrement plus forte à 68 % selon Opinionway pour CNews et pour Ifop Fiducial pour TF1/LCI, et s’élèverait à 68,5 % selon Elabe pour BFM/RMC. L’institut Harris pour M6 estime la participation à 31,4 %.

Quelque 48 millions de Français étaient appelés aux urnes pour élire leurs conseillers régionaux et départementaux pour les six prochaines années. Jamais ils ne les ont autant boudé que depuis le référendum sur le quinquennat le 24 septembre 2000, le record absolu d’abstention sous la Ve République avec 69,8 %.