POLITIQUE Le président sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes a survolé le premier tour des régionales ce dimanche, avec plus de 45 % des suffrages obtenus

Laurent Wauquiez (LR), le président sortant, a voté dimanche matin au Puy-en-Velay. — Thierry Zoccolan - AFP

Au vu du raz de marée obtenu ce dimanche (entre 45 et 48 % des suffrages obtenus), Laurent Wauquiez n’a pas mis longtemps à savourer ce premier tour en Auvergne-Rhône-Alpes. Dès 20 h 15, le président ( LR) sortant de la région s’est présenté en conférence de presse.

« Ce soir, c’est un choix net pour un cap clair, a-t-il fièrement clamé. Je veux remercier du fond du cœur tous ceux qui nous ont témoigné une si large confiance, qui est allée bien au-delà de toutes les attentes. Cela me touche. Nous sommes conscients de toutes nos responsabilités. Vous avez témoigné une adhésion forte dans notre région pour ce que nous avons voulu porter ensemble. »

Bruno Bonnell pourrait déjà être éliminé

Cette « marque de confiance » a donc repoussé ses adversaires très loin, tous crédités de moins de 15 %, de Fabienne Grébert (EELV) deuxième avec environ 13 % à Bruno Bonnell (LREM) cinquième et probablement hors course pour le second tour au vu d’estimations sous les 10 %.

Laurent Wauquiez a exhorté les Rhônalpins à « tourner ensemble la page de cette crise et à ouvrir une nouvelle espérance ». Dans un contexte d’abstention record (plus de 67 %), son succès du jour lui laisse entrevoir une autoroute pour la validation d’un nouveau mandat dans une semaine.