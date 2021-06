ELECTIONS Retrouvez en temps réel sur notre site Internet et sur nos applications mobiles, tous les résultats de ce premier tour des élections régionales et des élections départementales commune par commune, grâce à notre carte de France interactive

Un électeur montre sa carte électorale lors du premier tour des élections régionales et départementales, le 20 juin 2021 (Illustration) — L. Venance / AFP

A l’occasion du premier tour des élections régionales et des élections départementales, 20 Minutes met en place un dispositif spécial pour couvrir au mieux cette élection avec nos onze rédactions locales à travers la France.

Notre carte de France interactive, disponible sur notre site et ci-dessous, sera mise à jour en temps réel tout au long de la soirée. L’occasion de suivre en direct les premiers résultats de votre région et de votre département. Vous pourrez ensuite consulter les résultats de votre ville pour savoir comment votre commune à voter par rapport aux résultats de votre région.

En plus de notre live national sur la soirée électorale, nos onze rédactions locales se mobilisent toute la soirée pour vous présenter les premiers résultats et les premières réactions des candidats.

Retrouvez ci-dessous les lives de nos rédactions locales :

Présentation des élections régionales 2021

Les élections régionales sont un scrutin proportionnel plurinominal à deux tours avec prime majoritaire. 1910 conseillers régionaux de métropole, d'outre-mer, ainsi que les assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, doivent être élus. Afin de respecter la parité, les listes doivent obligatoirement comporter alternativement un candidat homme et une candidate femme.

Afin d'être élu au premier tour, une liste doit recueillir au moins 50 % des suffrages exprimés. Si ce seuil n'est pas atteint, un second tour a lieu où peuvent se maintenir les listes ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés. A l'issue du second tour, la liste arrivée en tête remporte dans un premier temps un quart des sièges du conseil régional. Les autres sièges sont ensuite attribués proportionnellement à toutes les listes ayant dépassé 5 % des suffrages exprimés. La prime attribuée à la liste arrivée en tête lui permet donc d'obtenir la majorité absolue si elle a recueilli plus de 33 % des suffrages exprimés.