18h12 : Un été de records

Les estimations de l’abstention varient donc entre 66,5 % et 68,6 % suivant les instituts, il paraît donc certain désormais qu’on sera bien bien au-dessus, sans doute dix points au-dessus du précédent record pour une élection : 57,2 % lors des européennes de 2004.

Si on élargit un peu, le record absolu d’abstention dans toute l’histoire de France (lâchons les grands mots quand il ne faut) est détenu par un référendum de 2000 pour la réduction du mandat présidentiel de sept à cinq ans. Ce 24 septembre 2000, 69,2 % des inscrits et inscrits n’avaient pas pris la peine de voter. En 1988, lors du référendum sur les accords de Matignon sur la Nouvelle-Calédonie on avait enregistré 63,1 % d’abstention. On devrait donc se situer entre ces deux chiffres ce soir. On peut parler de naufrage électoral de très, très grande ampleur.