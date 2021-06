Régionales en Île-de-France : Audrey Pulvar et Laurent Saint-Martin sont d’accord pour « un barrage » au RN

POLITIQUE Audrey Pulvar et Laurent Saint-Martin tiennent tête au RN et préfèrent l’un comme l’autre le « front républicain » à une éventuelle poussée de l’extrême droite, aux régionales comme à l’élection présidentielle dans un an