Carole Delga, la présidente PS sortante de la région Occitanie, est donnée gagnante au second tour dans les sondages. — Alain Robert / SIPA

Les sondages se suivent et se ressemblent en Occitanie. A sept jours du premier tour des élections régionales, celui réalisé par l’Ifop et Fiducial pour le groupe La Dépêche et Sud Radio donne le candidat du Rassemblement national, Jean-Paul Garraud, en tête au premier tour, et Carole Delga, la présidente socialiste sortante gagnante de l’élection au second.

Si l’ordre d’arrivée est le même, il y a quelques nuances dans les intentions de vote alors que le scrutin se rapproche. Désormais, au premier tour, Jean-Paul Garraud obtiendrait 31 % des voix, et 29 % des électeurs se prononceraient en faveur de Carole Delga, un score plus serré que précédemment. En troisième place, on retrouverait Aurélien Pradié (LR-UDI) avec 2 % des intentions de vote, talonné par le candidat soutenu par LREM, Vincent Terrail-Novès (11 %), et l’écologiste Antoine Maurice (10 %).

L’Insoumise Myriam Martin, réunirait dimanche prochain, 5 % d’intentions de vote, en baisse, Malena Adrada de Lutte ouvrière obtiendrait 1 %, le régionaliste de Jean-Luc Davezac, 5 % des voix et la liste citoyenne d’Anthony le Boursicaud moins de 0,5 % des voix.

Carole Delga en tête dans toutes les configurations

Quelle que soit la configuration au second tour, Carole Delga l’emporterait. En cas de quadrangulaire, le PS s’alliant à EELV au second tour, Carole Delga obtiendrait 40 % des suffrages selon le sondage, suivie de Jean-Paul Garraud (32 %), d’Aurélien Pradié (LR) et Vincent Terrail-Novès (LREM), tous deux avec 14 % chacun. Dans le cadre d’un triangulaire, Carole Delga gagnerait avec 44 % des voix, devançant de 10 points le RN Jean-Paul Garraud et Aurélien Pradié (LR) qui obtiendrait 22 % des intentions de vote.