La Jeune chambre économique de Montpellier (Hérault) a eu une drôle d’idée pour départager les candidats aux élections régionales en Occitanie.L'association organise dimanche après-midi une partie de « pétanque citoyenne », à laquelle elle a convié les prétendants à venir taquiner le cochonnet. C'est prévu au boulodrome de la Mosson, avec la bienveillance du club. Ce n'est cependant pas ouvert au public.

« Cet événement a pour objectif de rapprocher les acteurs et actrices de la vie politique et les Montpelliérain(e)s dans un contexte à la fois détendu et sérieux, pour aborder des thèmes centraux de la vie régionale, tels que la jeunesse engagée et les enjeux économiques », indique la Jeune chambre économique de Montpellier.

Canayer, Nicoulaud et Tolleret

Les candidats disposeront de quelques minutes pour s’exprimer, « avant de poursuivre leurs échanges au cours d’une partie de pétanque », explique l’association.

Ce vendredi matin, des représentants des listes PS, EELV, LREM et LR ont déjà confirmé leur présence à cette partie de pétanque. Parmi eux, Patrice Canayer, l’entraîneur du MHB, engagé dans la course avec Carole Delga (PS), Romain Nicoulaud (Génération. s), candidat avec Antoine Maurice (EELV) et la députée européenne Irène Tolleret (Territoires de progrès), en lice avec Vincent Terrail-Novès (divers droite).