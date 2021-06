Thierry Mariani et David Rachline, en campagne dans le Var — Alexandre Vella / 20 Minutes

Selon les informations du Monde, un recours, déposé ce mardi au tribunal judiciaire d’Avignon par trois élus LR de la région et deux Avignonnaises, demande la radiation des listes électorales de Thierry Mariani, candidat RN aux élections régionales en Paca.

Cette action en justice s’appuie notamment sur les révélations du Canard enchaîné du 2 juin. L’hebdomadaire y avançait que sa location avignonnaise n’était pas son domicile réel et qu’il n’y habite pas en continu depuis six mois, deux conditions nécessaires pour figurer sur les listes et donc pouvoir voter.

Mariani donné gagnant dans tous les cas de figure

« L’équipe sortante, aux abois et en difficulté, essaye la technique des boules puantes », a réagi auprès de 20 Minutes, Franck Allisio, ex-UMP et porte-parole du candidat du RN en Paca. Et d’ajouter : « Nous sommes d’autant plus sereins que Thierry Mariani a été candidat aux municipales à Avignon l’an dernier en étant électeur et éligible ».

Dans un sondage Ipsos pour France 3 publié ce matin, Thierry Mariani est donné gagnant dans tous les cas de figure, y compris dans l’éventualité d’une union des listes de la gauche et de LR face à lui.