Des propos « ignobles », indique le bureau du Rassemblement national en Gironde. Une candidate du Rassemblement National aux élections départementales ainsi qu’aux régionales en Nouvelle-Aquitaine, a été suspendue de son parti pour avoir tenu des propos à caractère antisémite, a indiqué vendredi le RN Gironde dans un communiqué.

Mme Diaz et M. De Fournas n’ont-ils pas de problèmes à investir, militer et faire liste commune avec des candidats aux propos racistes et antisémites ? Ici une candidate bordelaise aux régionales et départementales dont le mur Facebook n’a pas encore été totalement nettoyé. pic.twitter.com/CJ0maPUmr3