Philippe Ballard, tête de liste du RN à Paris pour les élections régionales 2021 — Floreal Hernandez

Philippe Ballard, soutien de Jordan Bardella, candidat RN pour les prochaines élections régionales en Ile de France, était l'invitée de l’émission de BFM Paris Paris politiques, en partenariat avec 20 Minutes, ce jeudi.

L'ancien journaliste de LCI, qui conduira la liste RN à Paris,



C’est la prise de Jordan Bardella, le candidat RN aux élections régionales en Ile de France : Philippe Ballard est passé en l’espace de quarante-huit de LCI, la chaîne sur laquelle il présentait une tranche d’info le week-end, à la conduite d’une liste RN à Paris. Il était ce jeudi l’invitée de Paris politiques, l’émission de BFM Paris en partenariat avec 20 Minutes. L’occasion de développer les idées du parti de Marine Le Pen, qui devrait franchir le premier tour du scrutin, sans avoir de chances de l’emporter au second face à Valérie Pécresse (LR), donnée grande favorite par tous les sondages.

Les transports

« Il faut décongestionner Paris et sa petite couronne, pour faire en sorte que les gens puissent vivre et travailler plus loin de cette métropole. Il faut améliorer toutes ces lignes, qui existent aux marges de notre région. Avoir des lignes de bus à hydrogène et des parkings relais sécurisés pour les rallier. Notre priorité, c’est aussi l’accessibilité des lignes de métro aux personnes handicapées. Pour le vélo, il faut vivre la vie de tous les jours. L’hiver, il faut avoir du bon sens : quand on ne peut plus utiliser le vélo, on va vers la voiture ou le transport en commun. On ne peut pas raisonner uniquement comme certains écologistes avec le vélo. »

La sécurité dans les transports

« On souhaite deux agents de sécurité dans chaque gare. 1.000 agents armés seront recrutés la première année, déployés dans les 152 gares du RER, en premier lieu dans celles les plus éloignées du centre de Paris. 41 % des usagers disent avoir peur dans les transports en commun. »

Les jeunes

« Nous avons une mesure phare : 500 millions d’euros de la région iront aux jeunes qui souhaitent créer une entreprise. C’est une mesure très importante. Cela représente 5.000 euros pour un jeune qui crée son entreprise et investit autant. Les jeunes doivent créer leur entreprise s’ils le souhaitent. Il faut aussi favoriser les métiers en tension dans l’apprentissage et la formation, comme celui de couvreur par exemple. »

La relance

« Des aides ont été accordées aux entreprises du secteur du tourisme : on va les pérenniser. On maintiendra le même niveau, ajusté en fonction de la reprise. Les touristes étrangers ne seront pas là cet été. On peut développer le tourisme local. Le budget du tourisme a diminué de 15 % sur cette mandature. Il faut faire la promotion de la région Ile de France en France. On mettra le paquet sur les entreprises "zombies" pour former le personnel, et les changer d’orientation et de secteur. »

Le patriotisme économique

« Il faut inciter à la relocalisation et la réindustrialisation. Notre souveraineté économique, on ne l’a plus dans beaucoup de domaines sanitaires, alimentaires. On doit aider, accompagner les entreprises qui veulent travailler, produire, embaucher en France pour enclencher un cercle économique vertueux. Les circuits courts doivent être développés, pour produire au plus près : qu’on arrête avec ces traités internationaux. »

Les intentions de vote

« Nous serons la première force d’opposition au premier tour. Au second, les sondages nous donnent plus haut qu’en 2015. On y croit. En Paca, on aura une belle surprise [une victoire du RN]. On nous reproche notre manque d’expérience, mais nous avons de l’expérience, j’ai fait trois mandats d’élu local. Et puis sur la thématique numéro 1, la sécurité, on ne peut pas dire que la droite, la gauche ou le centre, qui ont tous été au pouvoir, aient eu des résultats. »