Le jeune candidat sur la liste LREM a admis avoir liké trois photo de Jordan Bardella sur Instagram. — Geeko

Vincent Terrail-Novès, le candidat aux régionales soutenu par LREM en Occitanie, vient de suspendre un de ses colistiers.

Le jeune Enzo Favaro a admis avoir liké des publications du vice-président RN Jordan Bardella il y a deux ans.

L’affaire illustre la tension qui monte d’un cran entre LR et LREM à trois semaines du scrutin.

Pas de droit à l’oubli sur les réseaux sociaux. Enzo Favaro, un jeune colistier de Vincent-Terrail Novès, le candidat soutenu par LREM en Occitanie, vient d’en faire les frais. L’exhumation de plusieurs de ses « likes » sur des publications Instagram du RN Jordan Bardella a signé la fin de son aventure. « En découvrant hier ces faits, j’ai pris la décision ferme et inflexible de suspendre Enzo Favaro qui ne participe donc plus à la campagne », indique dans un communiqué le chef de file de Nouvel élan pour l’Occitanie. Vincent Terrail-Novès précise que son colistier a bien « reconnu avoir liké trois photos de Jordan Bardella il y a deux ans ».

Joli coup du compte fake @republicains31 qui a réussi a la faire à l'envers a @v_terrailnoves



On attend la revanche des @ElanOccitan https://t.co/5XFCZaf2Dv — Toulouse politique (@TlsePolitique) June 2, 2021

L’étudiant, fondateur d’une association d’aide aux anciens combattants, ne peut toutefois être rayé de la liste officielle présentée en Haute-Garonne où il figure à la 23e place, puisqu’elle a été enregistrée en préfecture. Il ne pourra en sortir qu’entre les deux tours, en cas d’éventuel maintien du candidat.

Grosses tensions dans l’ex-famille LR

Cette affaire illustre le climat tendu entre Vincent Terrail-Novès, issu des rangs de LR, et la tête de liste des Républicains, Aurélien Pradié. Les deux hommes sont au coude-à-coude dans le sondage Ifop paru mardi dans La Tribune. La polémique des « likes » se cantonnait sur la Toile quand un communiqué de LR lui a donné une plus grande exposition ce mercredi matin. « Nous condamnons fermement toute compromission de nos adversaires avec l’extrême droite et le double discours de la majorité présidentielle qui, faute de candidats crédibles, va jusqu’à recruter des soutiens du RN sur ses listes », s’insurge LR31.

Les réseaux étant impitoyables, il y a eu aussi un petit effet boomerang. D'autres posts ont resurgi. Enzo Favaro y apparaît enthousiaste aux côtés de Jean-Luc Moudenc, le maire LR de Toulouse… et soutien d’Aurélien Pradié dans cette campagne des régionales.