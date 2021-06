L'ex-magistrat Jean-Paul Garraud mène la liste du Rassemblement nationale en Occitanie. — Alain Robert - Sipa

Quadragulaire, voire quinquagulaire… Selon un sondage Ifop* exclusif publié ce mardi pour La Tribune et Europe 1, de nombreux candidats pourraient être en position de se maintenir le 20 juin au soir du premier tour des élections régionales en Occitanie. Mais sans pour autant être en mesure de peser sur le bras de fer annoncé entre Carole Delga, la présidente socialiste, et Jean-Paul Garraud, l’eurodéputé chef de file du RN.

A trois semaines du scrutin, l’étude prévoit, comme en 2015, que le RN sortira en tête du premier tour avec 30 % des suffrages contre 26 % pour la sortante.

Des réservoirs de voix inégaux

Trois autres candidats seraient en mesure de passer la barre des 10 % et donc de se maintenir pour le second tour : Aurélien Pradié, le député lotois et secrétaire général de LR, à 14 %, et qui a d’ores et déjà annoncé qu’il ne passerait d’accord avec aucune autre liste ; Vincent Terrail-Novès, le maire ex-UMP de Balma soutenu par LREM, à 13 % ; et l’écologiste Antoine Maurice à 10 %. Myriam Martin, tête de liste LFI, est donnée à 6 %.

Si au second tout Carole Delga ne faisait pas l’union de la gauche, elle se retrouverait au coude à coude avec Jean-Paul Garraud avec un score de 31 % pour les deux candidats. Mais dans l’hypothèse plus probable d’un accord avec EELV et donc d’une quadrangulaire, elle l’emporterait avec 37 % des voix. Jean-Paul Garraud stagnerait à 30 %, son score du premier tour.

* Réalisé sur un échantillon de 1.003 personnes