Des tags haineux et xénophobes ont été découverts sur les affiches électorales de Najat Vallaud-Belkacem à Bron. — PS de Bron

« Retourne au Maroc », « Dégage au Maroc », « La France au français, aux Gaulois »… Des tags haineux et xénophobes ont été découverts mardi à Bron, sur les affiches électorales de Najat Vallaud-Belkacem, candidate socialiste pour les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. L’inscription « 666 » en référence au diable a également été écrite sur le visage de la jeune femme. Ce qu’a condamné fermement le parti socialiste de la ville rhodanienne dans un communiqué.

« Depuis de nombreuses semaines, les affiches électorales et le mobilier urbain sont régulièrement dégradés et des insultes mentionnées. Une étape supplémentaire a été franchie avec les propos xénophobes et haineux inscrits dans la journée du 25 mai », s’indigne-t-il, ajoutant qu’une plainte sera déposée.

« Nous tenons à affirmer notre confiance à l’égard de l’institution de la justice. La préservation des valeurs républicaines et démocratiques passe par une volonté commune de l’ensemble des pouvoirs publics, de défendre l’universalisme qui fonde notre pacte républicain », conclut la section locale du PS.