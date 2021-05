INTERVIEW Le candidat de la droite et du centre, ancien maire de Bordeaux, propose un pacte régional de sécurité et de prévention de la délinquance

Nicolas Florian, candidat aux élections régionales de la droite et du centre

L'ancien maire de Bordeaux y propose à la fois des actions sur les lycées et les TER qui relèvent des compétences régionales mais aussi un accompagnement financier des villes sur l'équipement de leur police par exemple, au titre du droit à l’expérimentation de la Région (puisque la sécurité ne fait pas partie de ses compétences).

La vidéoprotection, qui pourrait être dotée d’une enveloppe d’environ 100 millions d’euros, est présentée comme un outil central de ce pacte.

Le candidat de la droite et du centre aux élections régionales des 20 et 27 juin Nicolas Florian, présente son plan détaillé pour la sécurité. L’ancien maire de Bordeaux a souhaité se saisir de ce sujet qui ne fait pas partie des compétences directes de la Région au titre du droit à l’expérimentation dont elle dispose. Nicolas Florian s’en explique auprès de 20 Minutes et décline aussi les actions qu’il souhaite mener en la matière de sécurité dans les domaines de compétences propres à l’institution régionale.

Vous défendez un pacte de sécurité et de prévention de la délinquance. Quelles en sont les principales mesures concernant les lycées et les TER, directement du ressort de la Région ?

Sur les lycées, je propose qu’on équipe tous nos établissements de vidéoprotection et dans les transports, qu’on installe des caméras dans toutes les rames de TER, je prendrai également attache avec la SNCF pour participer à l’équipement des gares. On financera un grand centre pour visionner les images issues de ces caméras, auxquelles l’Etat aura accès. C’est ce que j’avais fait quand j’étais maire de Bordeaux avec le centre de vidéoprotection urbaine. La préfecture pouvait s’y connecter en direct alors que la loi prévoit que les services de police doivent demander une autorisation pour visionner les images des collectivités. Là, je leur donnerai un accès direct.

Pourquoi avez-vous identifié les lycées comme des lieux à surveiller ?

Souvent, cela tourne autour du trafic de stupéfiants et les abords de certains lycées sont des zones à risque pour la jeunesse. Avec ces caméras, on veut sécuriser, faire de la prévention et permettre aux services de police de faire de l’investigation.

La Région n’a pas en charge l’enseignement au sein des lycées, qui est du ressort de l’Education nationale. Je proposerai un plan, en dehors ou pendant le temps scolaire, avec de la pédagogie autour du respect des autres. La vie humaine a un prix et quand je vois des jeunes de 15 ans en poignarder d’autres de 16 ans, je me dis qu’on a un problème dans cette société.

On sait que les caméras de vidéoprotection peuvent être facilement dégradées et rendues hors service. Comment comptez-vous les déployer efficacement ?

Je l’ai vécu à Bordeaux et effectivement, sur la première vague d’installations, il y avait peut-être un manque de cohérence et un problème de maintenance. Maintenant, tout le monde a pris conscience que c’est un outil utile et même nécessaire. Il faut identifier toutes les zones à risques pour qu’il n’y ait pas de trous dans la raquette. J’avais fait le constat, avec ce qui se passait en périphérie des gilets jaunes (les exactions du soir et les casseurs) qu’on avait des zones aveugles et qu’il manquait une continuité dans notre réseau de vidéos. J’avais fait un plan de près de trois millions d’euros pour y remédier.

Je pense que c’est aussi une affaire de volonté politique. Je cite souvent l’exemple de la vitre cassée. Quand Rudy Giuliani était maire de New York, il expliquait que dans le métro, on changeait dans la journée une vitre cassée. Il faut faire pareil avec les caméras et les réparer très rapidement.

Quelle enveloppe avez-vous envisagée pour ce plan de vidéoprotection ?

En Auvergne-Rhônes Alpes, le président Laurent Wauquiez a mis à peu près 100 millions d’euros sur le mandat. Il n’y a pas encore de chiffres stabilisés et il faut recenser les lycées et les rames, mais il n’y a pas de raison qu’on soit très loin de ça [pour rappel, le budget de la Région est de 3,2 milliards].

Et en dehors du champ des compétences régionales, comment comptez-vous agir ?

La Région aidera financièrement toutes les villes qui souhaiteront équiper leur police municipale, du matériel roulant aux armes létales. Je vais regarder aussi dans quelle mesure on peut mettre en place une police des transports, en accord avec l’Etat et la SNCF.

L’Etat ne fait pas assez, les collectivités sont un peu dépassées et la Région a les moyens d’aider financièrement. Il ne se passe pas une journée où on ne m’alerte pas sur des problèmes de sécurité, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale. Ce n’est pas un sentiment d’insécurité, les gens le vivent au quotidien. J’en fais une priorité car j’estime que le rôle d’un responsable politique, c’est de protéger les gens.