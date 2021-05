Laurent Wauquiez, le président LR sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes reste le grand favrori des favori pour le scrutin des 20 et 27 juin. — AFP

Une victoire écrasante de Laurent Wauquiez le soir du 27 juin ? Un sondage Ifop-Fiducial, réalisé pour Lyon Capitale et publié ce mercredi, place le président sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes très largement en tête des intentions de vote, que ce soit au premier tour mais aussi au second.

Dans le détail, Laurent Wauquiez (LR) recueillerait 36 % des voix au premier tour, soit 16 points de plus que le candidat du RN Andrea Kotarac (20 %) Le député Bruno Bonnell, représentant LREM et le Modem se classerait troisième en récoltant 14 % des suffrages, ce qui lui permettrait de devancer l’écologiste Fabienne Grébert (12 %) et la socialiste Najat Vallaud-Belkacem (11 %), toutes deux en position de se maintenir pour le second tour.

L’hypothèse d’une liste d’union de la gauche en vue du second tour ne changerait guère la donne. Au final, Laurent Wauquiez l’emporterait avec 38 % des intentions de vote, devant la gauche (26 %), le RN (21 %) et LREM (15 %).