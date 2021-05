Florian Philippot lors d'une manifestation à Lyon, mi-avril. — Bony/SIPA

C’était officieux, c’est désormais officiel. Florian Philippot a annoncé lundi qu’il allait conduire une liste aux élections régionales dans le Grand-Est. Le président du parti souverainiste s’est allié avec celui de Jean-Frédéric Poisson, Via, la voie du peuple.

« J’ai l’honneur de conduire la liste "Liberté !" dans le Grand-Est ! », a indiqué sur Twitter Florian Philippot, dont la liste FN avait viré en tête (36 %) au premier tour des régionales de 2015 dans cette région, avant d’être battue au second tour par la liste de droite de Philippe Richert (48 % contre 36 %).

« L’Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne pourront faire le choix de la Liberté face à Jean Rottner [le président LR sortant] et tous ses variants, tous enfermistes et européistes ! Et superbe alliance avec Via [le parti politique conservateur] », a ajouté dans son tweet le conseiller régional.

Eliminé au premier tour lors des municipales en 2020 à Forbach (Moselle), Florian Philippot, 39 ans, dénonce depuis plusieurs mois la « coronafolie », et pointe les mesures prises par le gouvernement pour juguler l'épidémie de coronavirus (port du masque, couvre-feu, pass sanitaire…), qu’il juge liberticides.

Dix listes au total

Neuf autres listes sont en course dans le Grand-Est pour ces élections régionales, emmenées par Jean Rottner (LR), Brigitte Klinkert (majorité présidentielle), Laurent Jacobelli (RN), Eliane Romani (EELV), Aurélie Filipetti (« L’Appel inédit »), Martin Meyer (Unser Land), Louise Fève (Lutte ouvrière), Adil Tyane (Agir pour ne plus subir), et Jean-Philippe Golly (Un notre monde Grand-Est).