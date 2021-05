Bertrand Kern — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

« Les conditions du rassemblement » de la gauche ne sont « pas réunies », selon lui. Alors Bertrand Kern, maire socialiste de Pantin et tête de liste de la Seine-Saint-Denis pour les régionales en Ile-de-France, a annoncé mercredi qu’il se retirait de la campagne d’Audrey Pulvar, confirmant une information du Figaro. Ajoutant que « la confiance (était) rompue avec Mme Pulvar », qui n’a pas su, selon lui, créer ces conditions.

Il y a actuellement trois listes de gauche en Ile-de-France pour le scrutin de juin prochain, les Ecologistes autour de Julien Bayou, les Insoumis autour de Clémentine Autain, et Ile-de-France en commun, la liste soutenue par le PS autour d’Audrey Pulvar. Selon les sondages, chacune est créditée de « 10 % à 12 % » environ, rappelle Bertrand Kern.

« Dans ces conditions, si on reste chacun dans son couloir, on court à la catastrophe. Le risque est immense alors qu’à la présidentielle, le second tour pourrait se jouer entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, affirme le maire de Pantin. Je ne veux pas participer à cette catastrophe. »