Laurent Wauquiez a annoncé le 11 mai qu'il était candidat à sa propre succession à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes. — J.P Ksiazek / AFP

C’était un secret de polichinelle mais Laurent Wauquiez a mis fin au suspens, ce mardi matin, en officialisant sa candidature pour les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Il était en déplacement à Tarare lorsqu’il a déclaré vouloir briguer un second mandat à la tête de la région. « Pour tourner la page de la crise, nous avons besoin d’une région solide », s’est-il justifié.

Pour tourner la page de la crise, nous avons besoin d’une région solide.

Une région capable de mobiliser toutes ses forces.

C’est pour cette raison que je suis candidat aux élections régionales du 20 juin prochain.#LaRégionAvecToutesSesForces pic.twitter.com/ETTvQy8fr8 — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) May 11, 2021

Laurent Wauquiez (LR), élu en décembre 2015 à la faveur d’une triangulaire, fait actuellement figure de favori dans les sondages. Il aura sept adversaires face à lui, à commencer par la socialiste Najat Vallaud-Belkacem qui signe son retour en politique, quatre ans après sa défaite aux législatives.

Le RN a finalement misé sur Andrea Kotarac pour être présent au second tour tandis que les écologistes ont désigné Fabienne Grébert. Bruno Bonnell portera les couleurs de la LREM et Patrick Mignola, celles du Modem. La communiste Cécile Cukierman conduira la liste PCF-FI et Gerbert Rambaud, celle de Debout la France. Le scrutin se déroulera les 20 et 27 juin.