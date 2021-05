Sophie Cluzel sera la candidate LREM aux régionales en Paca — MATHIEU PATTIER/SIPA

Après la déflagration causée au sein des Républicains par l’annonce d’un rapprochement entre Renaud Muselier et LREM en Paca, la secrétaire d’Etat Sophie Cluzel prend finalement le contre-pied de Jean Castex. Elle affirme ce vendredi matin qu’elle sera bien candidate.

« Je suis la candidate de la majorité présidentielle, qui sera représentée au premier tour » des élections régionales, a-t-elle expliqué sur France Info.

« Travaillons ensemble »

Cinq jours plus tôt, le premier Ministre avait pourtant annoncé au Journal du Dimanche que la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, chef de file désignée par LREM dans la région, se désistait au profit du président LR sortant, Renaud Muselier. Un arrangement moyennant alors l’intégration de plusieurs membres de la liste LREM sur celle menée par l’actuel président du conseil régional.

Devant la levée de boucliers provoquée chez LR, Renaud Muselier avait garanti que sa liste ne comporterait aucun ministre ou parlementaire LREM. Et Sophie Cluzel exclut aujourd’hui de quitter le gouvernement pour pouvoir y figurer. Elle dit d’ailleurs regretter que la réponse de Jean Castex à « la main tendue de Renaud Muselier » ait « déchaîné quelques egos masculins » dans l’état-major parisien de LR.

Elle fait d’ailleurs un appel du pied aux maires de Toulon et de Nice, Hubert Falco et Christian Estrosi, qui ont annoncé leur départ de LR ces dernières heures. « Travaillons avec les compétences de chacun », a-t-elle également déclaré sur France Info. Elle indique que sa liste est ouverte « à toutes les forces démocratiques et progressistes ».