Marine Le Pen et Florent de Kersauson, tête de liste aux élections régionales dans le Morbihan. Ici à La Trinité-su-Mer le 6 mai 2021. — S. Salom Gomis / AFP

Son nom de famille est bien connu des Bretons et des amateurs de voile. Florent de Kersauson, frère du navigateur Olivier, sera la tête de liste du Rassemblement national dans le Morbihan aux élections régionales prévues les 20 et 27 juin. L’annonce a été faite ce jeudi par Marine Le Pen depuis la Trinité-sur-Mer, fief de la famille et ville natale de son père Jean-Marie. Homme d’affaires, Florent de Kersauson est un ami de longue date de la famille.

La cheffe du parti et candidate à l'Elysée s’est dit « très heureuse » de voir le frère du navigateur rallier le mouvement alors qu'« il n’était pas au RN et a fait le choix de nous rejoindre ». Fondateur de la Route du Rhum, course à la voile transatlantique en solitaire, Florent de Kersauson, âgé de 71 ans, a expliqué avoir rejoint le RN -sans prendre sa carte- par « dégoût » des Républicains pour lesquels il a « voté pendant 40 ans ». « J’ai voté pour Marine Le Pen pour la première fois en 2017. Je n’avais pas confiance en Emmanuel Macron » et « aujourd’hui l’image du RN a changé ». La liste du RN sera emmenée par Gilles Pennelle, l’un des 12 conseillers régionaux élus en 2015.

À La Trinité-sur-Mer, j'ai annoncé aux côtés de @GillesPennelle, la candidature de Florent de Kersauson comme tête de liste dans le #Morbihan.



L'union nationale s'opère dans toutes les régions de France ! MLP pic.twitter.com/X01wCPGKXu — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 6, 2021

Florent de Kersauson a travaillé vingt ans chez Alcatel avant de diriger une société de gestion de portefeuilles, Nestadio Capital, pour laquelle il a été condamné en septembre par l’Autorité des marchés financiers à 100.000 euros d’amende, assortie d’une interdiction d’exercer la profession de gérant ou de dirigeant d’une société de gestion pendant cinq ans.

La Bretagne, une terre de conquête

Son frère Olivier de Kersauson a appris à naviguer sur l’ancien bateau de Jean-Marie Le Pen, « le Général Cambronne », dont il deviendra le skipper attitré, selon l’ancien président du FN (devenu RN).

La Bretagne est une terre de conquête pour la candidate à l’Elysée, qui y avait recueilli 24,6 % des voix au second tour de la présidentielle en 2017 (-9,4 points par rapport à son score national) et 17,3 % aux européennes de 2019 (-6 points). Le Morbihan est le département breton où elle avait réalisé ses meilleurs scores en 2017.