Georges Méric, président socialiste du conseil départemental de la Haute-Garonne vient de se lancer dans la campagne des élections.

Sa majorité départementale, qui fait figure de favorite dans ces élections, repart sous les couleurs de neuf partis et mouvements de gauche, sans avoir trouvé d’accords avec EELV et LFI.

« Nous allons gagner ». C’est ainsi que Georges Méric a conclu ce mercredi le lancement médiatique de sa campagne aux élections départementales en Haute-Garonne. Président socialiste sortant de la collectivité, il a présenté les grandes lignes de la liste « Haute-Garonne en commun », au sein de laquelle il a su réunir des militants du PS, du PC ou encore de Génération-s. Au total, neuf partis ou mouvements de gauche ont décidé de faire cause commune dès le premier tour à travers la candidature de 27 binômes.

S’il regrette que les « contacts cordiaux » avec la France Insoumise n’aient pas abouti, il n’a pas caché une certaine défiance vis-à-vis des écologistes d’EELV. « Depuis septembre dernier, nous dialoguions avec eux et d’une façon incompréhensible ils ont refusé un accord, ils ont fermé la porte à une union plus vaste de la gauche », déplore le candidat.

« Pas besoin de label d’ici ou là »

Il reste aussi hermétique aux appels d’Archipel citoyen. Le mouvement né lors des élections municipales s’est dit prêt à s’engager auprès des candidats qui signeraient leur « Pacte démocratique pour la Haute-Garonne ». « Nous, on a déjà une expérience politique, on n’a pas à aller chercher un label ici ou là », assure le leader de la majorité départementale, fermant ainsi la porte à d’éventuelles tractations.

Et de rappeler que « notre adversaire reste la droite et l’extrême droite, pas les autres ». Mettant en avant le bilan de ses six années de mandat, il a tenu à rappeler que « le président de la République et Jean-Luc Moudenc (LR) ont voulu réduire le département de la Haute-Garonne à l’état de département résiduel ». Un moyen de tirer à boulet rouge sur les candidats de la droite aux départementales, associés dans certaines circonstances à LREM, qui selon lui brigueraient un mandat dans une collectivité que leurs partis respectifs ont voulu un temps « démanteler » au profit de la Métropole. Une droite que certains avaient pensée apte à marquer des points il y a six ans, lors des précédentes départementales. Mais qui avait finalement connu la déroute, le Parti socialiste et ses alliés raflant 23 des 27 cantons à l’époque.

Reste à savoir quelle sera la part des électeurs qui se rendra aux urnes les 20 et 27 juin prochains pour glisser leur bulletin dans l’urne. Au-delà de la crise sanitaire, le choix des dates juste avant les vacances d’été risque de favoriser surtout… l’abstention.