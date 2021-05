Laurent Wauquiez est le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis janvier 2016. — Bony/SIPA

Laurent Wauquiez, qui n’a pas encore annoncé sa candidature pour les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, apparaît toujours comme le grand favori du scrutin. L’actuel président LR est crédité de 31 % des intentions de vote au premier tour, selon un sondage Ipsos Sopra/Steria mené auprès de 1.000 personnes pour France Télévision.

Il devancerait ainsi la liste du Rassemblement national, conduite par Andrea Kotarac (19 %) et celle de LREM-Modem, portée par Bruno Bonnell (16 %).

Najat Vallaud-Belkacem distancée au 1er tour

La candidate des Verts, Fabienne Grébert arriverait en quatrième position en récoltant 13 % des suffrages, ce qui lui permettrait de devancer l’ancienne ministre socialiste de l’Education nationale Najat Vallaud-Belkacem, créditée de 11 % des intentions de vote.

La liste soutenue par le PCF et La France insoumise, conduite par Cécile Cukierman, rassemblerait 5 % des intentions de vote, Gerbert Rambaud (Debout pour la France) 3 % et Chantal Gomez (Lutte Ouvrière), 2 %.

Quel que soit le scénario et la configuration des listes en présence, Laurent Wauquiez serait assuré de l’emporter au second tour. En cas de quadrangulaire, il l’emporterait avec 34 % des voix, selon le sondage. Même chose si les Verts et le PS venaient à fusionner leurs listes. Les élections se dérouleront les 20 et 27 juin.