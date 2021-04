Marlène Schiappa, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté — Jacques Witt/SIPA

Marlène Schiappa, ministre chargée de la Citoyenneté, sera tête de liste de la majorité présidentielle ( LREM) dans la section de Paris pour les élections régionales en Î le-de-France, a-t-on appris ce lundi de plusieurs cadres de La République en marche, confirmant une information du Figaro.

La tête de liste régionale de la majorité présidentielle, Laurent Saint-Martin, doit annoncer ses duos têtes de liste dans les huit sections départementales d’Île-de-France mardi matin lors d’une conférence à Paris. Le député LREM, rapporteur du budget à l’Assemblée, doit conduire la liste départementale du Val-de-Marne avec comme numéro deux la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon.

Trahisons mais pas d’exclusions

Dans les Hauts-de-Seine, c’est la conseillère départementale Aurélie Taquillain qui conduira la liste, dont le numéro deux sera Thierry Solère, ex-LR, député et conseiller du président de la République. En Seine-Saint-Denis, la porte-parole de LREM, Prisca Thevenot mènera la liste.

Dans le Val-d’Oise, Nathalie Elimas, secrétaire d’Etat chargée de l’Education prioritaire, sera numéro un : une manière pour la majorité présidentielle de promouvoir celle qui est conseillère régionale MoDem sortante, élue en 2015 sur la liste de Valérie Pécresse, et surtout de contrer ses quelques condisciples du MoDem qui ont choisi de rester dans la majorité Pécresse, contre l’avis du parti – mais qui n’en ont pas été exclus pour autant.

Des tensions dans la majorité

La répartition des candidats de la « maison commune » de la majorité présidentielle dans l’ensemble des listes s’est d’ailleurs faite à l’avantage du mouvement de François Bayrou : le Mouvement démocrate comptera 30 % de candidats. Quelque 40 % d’entre eux appartiennent à La République en marche, 20 % au parti de centre droit Agir et 10 % au parti de centre gauche Territoires de progrès. Cette ventilation a d’ailleurs créé des tensions au sein de la majorité : « Le MoDem nous a déjà fait un sale coup avec les sortants qui restent chez Pécresse, et on tend l’autre joue », soupire un cadre LREM.

La liste de la section de Paris est notamment contestée : si Marlène Schiappa aura pour numéro deux le sénateur LREM Julien Bargeton, aucun des six colistiers suivants n’appartient au parti d’Emmanuel Macron. « Cela a été franchement mal négocié », juge un autre responsable marcheur. La tête de liste des Yvelines pourrait en outre également revenir à un MoDem, le député Jean-Noël Barrot, même si la place pourrait être revendiquée par une figure de La République en marche, la députée Aurore Bergé.