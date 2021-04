Jean Castex, le 1er avril 2021 à l'Assemblée. — Jacques Witt/SIPA

Les régionales et départementales 2021 vont-elles de nouveau être bousculées par le Covid-19 ? Jean Castex a annoncé ce jeudi que le gouvernement privilégie « à ce stade » le maintien de ces élections en juin, si les conditions sanitaires peuvent être respectées sans « altérer l’expression libre et sécurisée du vote de nos concitoyens ».

Devant le Sénat, le Premier ministre a rappelé avoir reçu lundi un « avis particulièrement balancé » du Conseil scientifique, qui « ne préconise pas explicitement un report des élections », lors d’une allocution revenant sur les mesures de restrictions prononcées la veille par Emmanuel Macron. « C’est donc clairement le scénario de leur maintien que nous privilégions à ce stade », a-t-il assuré. Ces élections ont déjà été repoussées de mars à juin en raison de la crise sanitaire.

Un effet sur la campagne

Selon le chef du gouvernement, les mesures annoncées la veille par Emmanuel Macron pour freiner la troisième vague et l’accélération de la vaccination « devraient avoir pour effet d’améliorer la situation sanitaire à l’échéance du mois de juin ». Mais Jean Castex a prévenu que « le Conseil scientifique formulait des recommandations précises quant aux conditions de l’organisation et de la tenue de ces élections » et rappelé que les nouvelles restrictions annoncées la veille « pourraient avoir un effet sur le déroulement de la campagne ».

« Nous avons donc le devoir de nous assurer que l’ensemble de ces conditions pourront être effectivement satisfaites et que leur mise en œuvre très concrète ne viendra pas altérer l’expression libre et sécurisée du vote de nos concitoyens », a expliqué le chef du gouvernement. Il a réitéré devant les sénateurs sa volonté, annoncée le matin à l’Assemblée nationale, d’organiser un débat au Parlement, après avoir consulté les partis politiques, sur la possibilité de maintenir ces scrutins les 13 et 20 juin.

Concertation

Il engagera ainsi « sans délai une consultation des partis politiques représentés au Parlement (…) et des associations d’élus locaux ». Une fois ce tour de table réalisé, « la décision sera rendue par le gouvernement la semaine prochaine », a précisé sur BFMTV le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Et dans la foulée « un débat fondé sur l’article 50-1 de la Constitution sera organisé au Parlement », a indiqué le Premier ministre. A ce stade, la quasi-totalité des formations politiques se sont dites pour le maintien des scrutins en juin. « Je suis favorable à ce que notre démocratie puisse continuer à vivre le plus normalement et donc évidemment, si on peut les maintenir, j’y suis favorable », a abondé Gabriel Attal jeudi.