Vers une scission des partis de gauche au premier tour. Fabienne Grébert, tête de liste EELV pour les prochaines élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, « ne voit pas de raison » de s’effacer au profit de la socialiste Najat Vallaud-Belkacem, qui vient d' officialiser sa candidature.

« Pourquoi devrais-je me ranger derrière elle ? », s’est-elle interrogée mardi en marge de la présentation d’un projet de plan d’urgence pour la jeunesse de la région. Et de marteler : « Est-ce que la notoriété d’un candidat ou d’une candidate suffit à se ranger derrière lui ? Nous ne sommes pas dans la politique spectacle ».

L’ancienne ministre socialiste, qui a officialisé samedi sa candidature à la présidence de la région dirigée depuis 2016 par Laurent Wauquiez (LR), ambitionnait de faire de ces régionales « le laboratoire de l’union de la gauche », mais les discussions avec les écologistes n’ont pas abouti en vue du premier tour.

La gauche en ordre dispersé

Les écologistes avaient toutefois proposé à la principale intéressée de mener une liste commune, seulement sur la métropole de Lyon et non sur l’ensemble de la région. Et qu’en cas de victoire, la présidence reviendrait à Fabienne Grébert.

De son côté, le PS s’est dit prêt à se ranger derrière une tête de liste écologiste, mais à condition de peser d’un poids suffisant dans le futur exécutif. Sans résultat pour l’heure.

L’électorat de gauche sera convoité par une troisième liste, le Parti communiste et la France insoumise partant pour l’heure de leur côté à la bataille.