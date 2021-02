REGIONALES Le PCF a désigné sa cheffe de file et appelle à l'union avec LFI

Le siège du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon. — X.Vila/Sipa

En Auvergne Rhône-Alpes, le parti communiste a désigné sa cheffe de file pour les élections régionales. Il s’agit de Cécile Cukiermann, l’actuelle présidente

du groupe Communiste-GRS au conseil régional. Par ailleurs, les militants appellent désormais La France Insoumise à faire liste commune.

Selon un vote mené en interne, 67 % d’entre eux se sont dits favorables à une liste d’union dès le premier tour, apprend-on ce dimanche du PCF. Une liste qui pourrait être « ouverte au mouvement social, et aux autres forces politiques de transformation sociale ».

Laurent Wauquiez n’a pas encore officialisé sa candidature

La région Auvergne Rhône-Alpes est actuellement présidée par Laurent Wauquiez (LR). Ce dernier n’a pas encore annoncé qu’il se représenterait même si cela ne semble faire aucun doute. Un premier sondage, réalisé au mois de novembre, le donnait largement vainqueur.

Najat Vallaud-Belkacem, fortement pressentie pour représenter le parti socialiste, n’a pas non plus annoncé sa candidature alors que LREM, les Verts, le Modem et Debout la France ont déjà désigné leurs représentants.