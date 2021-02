POLITIQUE Repoussées en 2021 à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, les élections régionales se tiendront les 13 et 20 juin. En Auvergne-Rhône-Alpes, les candidatures tardent à se faire connaître pour prendre la place de Laurent Wauquiez

La crise sanitaire liée au Covid-19 a décalé de six mois les élections régionales. L'Assemblée nationale a fixé, mi-février, les dates des élections aux 13 et 20 juin.

A quatre mois du scrutin, 20 Minutes fait le point sur les candidats déclarés ou annoncés pour succéder à Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Laurent Wauquiez, le président LR d’ Auvergne-Rhône-Alpes, enchaînera-t-il un second mandat ? A quatre mois du scrutin régional, bien malin celui qui pourra prédire le nom du futur vainqueur. Les dernières élections municipales ont montré que la surprise est parfois là où on ne l’attend pas et que les sondages sont loin d’être une science exacte. En attendant, petit tour d’horizon des forces en présence et des candidats pressentis qui ne sont pas encore sortis du bois.

Laurent Wauquiez en favori ?

C’est ce que laisse entrevoir le seul sondage réalisé sur le sujet à la fin du mois de novembre. Laurent Wauquiez y est crédité de 31 % des voix au premier tour. Il est aussi donné largement gagnant au second, quels que soient les cas de figure, alors même qu’il n’est pas officiellement candidat à sa propre succession. A quatre mois de l’échéance, le président sortant n’a toujours fait aucune annonce en ce sens même si nul ne doute qu’il se représentera. Pour l’instant, il préfère occuper le terrain et communiquer massivement sur les initiatives mises en place pour enrayer la crise sanitaire ou les aides apportées aux entreprises en difficulté. Une façon déguisée de déjà faire campagne, soulèvent néanmoins ses principaux détracteurs.

Najat Vallaud-Belkacem de retour dans l’arène ?

La rumeur enfle depuis déjà des mois. L’ancienne ministre de l’Education nationale, qui dirige aujourd’hui une ONG, est fortement pressentie pour mener les listes du Parti socialiste. Et signer ainsi son retour en politique, quatre ans après sa défaite aux élections législatives de Villeurbane. Selon nos informations, Najat Vallaud-Belkacem aurait dû annoncer sa candidature, il y a dix jours, sur une chaîne de télévision mais a préféré repousser l’échéance. Il ne s’agirait plus que d’une question de jours voire de semaines.

Les candidats déclarés

Les choses commencent à s’accélérer. Ces derniers jours, plusieurs candidats sont sortis du bois. L’entrepreneur Bruno Bonnell sera tête de liste pour LREM. Celui qui avait battu Najat Vallaud-Belkacem aux législatives de 2017, n’a pourtant pas toujours été en odeur de sainteté avec le parti présidentiel. On se souvient qu’aux municipales de l’an dernier, La République en marche avait préféré investir, à Villeurbanne, un autre candidat, incitant Bruno Bonnell à se présenter en dissident.

La première candidate à avoir dégainé, bien avant la fin de l’année 2020, est l’écologiste Fabienne Grébert, élue d’Annecy. Conseillère régionale depuis 2015, elle entend surfer sur l’élan des municipales et s’appuyer sur les préoccupations environnementales du moment pour déjouer les pronostics qui la créditaient de 12 % d’intention de vote au premier tour.

Patrick Mignola sera le chef de file du Modem tandis que Gerbert Rambaud mènera la liste Debout la France. Pour l’instant, ça se bagarre dans les rangs du Rassemblement national. Andrea Kotarac semblait être le candidat désigné mais Alexis Jolly est déterminé à lui disputer l’investiture. Le PC n’a pas encore fait connaître sa position : soit mener une liste indépendante au premier tour, soit s’allier à La France insoumise dont le binôme Magali Romaggi et Gabriel Amard est pourtant déjà parti en campagne.