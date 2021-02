Guillaume Peltier, en Sologne le 19 septembre 2020. — Vincent Loison

La décision de Guillaume Peltier est prise : « je ne peux pas tout faire, je ne veux pas tout faire ». Le numéro 2 de LR, potentiel candidat aux régionales en Centre-Val-de-Loire, a affirmé au Figaro lundi qu’il ne serait pas tête de liste, et soutiendrait le député LR de l’Indre Nicolas Forissier.

« La maturité commande, avec sagesse et humilité, de hiérarchiser les priorités. Je fais le choix du Loir-et-Cher et de mon exigeante vocation de député », a-t-il expliqué.

Repli sur le Loir-et-Cher

La commission nationale d’investiture de LR, qui tiendra le 17 février une première réunion sur les régionales, devrait désigner Nicolas Forissier pour affronter le président sortant de la région, le socialiste François Bonneau. Nicolas Forissier « est un ami, qui a l’expérience, le talent et l’énergie pour faire gagner nos valeurs dans notre région. Je l’accompagnerai avec enthousiasme », a assuré au quotidien Guillaume Peltier, qui sera pour sa part tête de liste dans le département du Loir-et-Cher.

« Nous avons choisi ensemble la solution qui nous paraissait la meilleure en fonction du moment et des enjeux », a assuré pour sa part Nicolas Forissier. Il ambitionne de « rassembler la droite et le centre pour gagner cette région et lui donner l’élan dont elle a vraiment besoin après 23 ans de gestion PS, PC et Verts ».