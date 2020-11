Laurent Wauquiez, lors d'un meeting pour les européennes. — AFP

Le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez est donné gagnant des prochaines élections régionales, selon un sondage Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale et Sud Radio à paraître jeudi.

Une liste de la majorité régionale soutenue par Les Républicains et l’UDI et conduite par Laurent Wauquiez recueillerait 31 % dès le premier tour, si les élections régionales avaient lieu dimanche prochain, contre 20 % pour la liste du Rassemblement National conduite par Andréa Kotarac et 13 % pour celle de La République en Marche, du MoDem et d’Agir conduite par Célia de Lavergne, selon l’enquête d’opinion.

Les Verts et le PS à la traîne au 1er tour

La liste du Parti Socialiste et du Parti communiste conduite par Najat Vallaud Belkacem recueillerait 12 %, tout comme celle d’Europe Ecologie Les Verts conduite par Fabienne Grébert.

Une liste PS-PCF conduite par Jean-François Debat ne recueillerait en revanche que 10 %, au profit de la liste EELV qui monterait à 13 %.

Au deuxième tour, Laurent Wauquiez l’emporterait dans tous les cas de figure : avec 36 % des suffrages dans le cas d’une quadrangulaire, devant la liste EELV-PS-PCF (26 %), celle du RN (23 %) et la liste LREM-MoDem et Agir conduite par Célia de Lavergne (15 %).

Dans l’hypothèse d’une triangulaire, le président sortant de la région l’emporterait avec 43 %, contre 32 % pour la liste EELV-PS-PCF et 25 % pour celle du RN. L’enquête a été menée en ligne du 16 au 23 novembre 2020 auprès d’un échantillon représentatif de 897 personnes.