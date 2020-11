ils ne baissent pas les bras, bien au contraire. Des électeurs favorables à Donald Trump étaient présents ce samedi à Washington DC pour manifester, dénonçant ce qu’il estiment être un « vol » électoral en dépit de l’absence d’éléments accréditant cette thèse.

En quittant la Maison Blanche pour se rendre au golf, le président américain, qui n’a toujours pas reconnu sa défaite face à Joe Biden, a pu apercevoir, depuis sa limousine blindée, plusieurs centaines de ses sympathisants rassemblés dans le centre de la ville. Le convoi présidentiel est passé devant Freedom Plaza, où des manifestants enthousiastes criaient « Quatre ans de plus ! Quatre ans de plus ! », ou encore « USA ! USA ! ». Nombre d’entre eux agitaient des drapeaux « Trump 2020 », et certains brandissaient des panneaux sur lesquels on pouvait lire « Meilleur président de l’histoire » ou encore « Halte au vol ».

« Cela fait chaud au cœur de voir tout cet énorme soutien, surtout ces rassemblements spontanés qui fleurissent à travers le pays, dont un grand samedi à (Washington) DC. Je pourrais même essayer de passer dire bonjour », avait tweeté Donald Trump la veille.

Heartwarming to see all of the tremendous support out there, especially the organic Rallies that are springing up all over the Country, including a big one on Saturday in D.C. I may even try to stop by and say hello. This Election was Rigged, from Dominion all the way up & down!