Le vice-gouverneur républicains du Texas offre 1 million de dollars aux personnes qui fourniraient des preuves sur la présumée fraude électorale lors de l'élection présidentielle américaine. — Pixabay / geralt

Prêt à tout. Le lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrick a annoncé qu’il offrirait une prime de 1 million de dollars à ceux qui aideront à découvrir la présumée fraude électorale lors de l’élection présidentielle américaine. Il a précisé dans un communiqué mardi qu’une récompense de minimum 25.000 dollars irait à toute personne qui présentera des preuves menant à une arrestation et à une condamnation définitive, rapporte le média Houston Chronicle. L’argent proviendrait de ses fonds de campagne.

« Je soutiens les efforts du président Trump pour identifier la fraude électorale lors de l’élection présidentielle et son engagement à faire en sorte que chaque vote légal soit compté et que chaque vote illégal soit écarté, a-t-il déclaré. La poursuite de la fraude électorale par le président Trump est non seulement essentielle pour déterminer le résultat de cette élection, mais aussi pour maintenir notre démocratie et restaurer la confiance dans les futures élections. »

« C’est un crime difficile à prouver »

Bien qu’il n’y ait aujourd’hui aucune preuve de fraude électorale généralisée lors des élections américaines, Donald Trump et ses partisans continuent de se battre pour prouver celle-ci. « C’est un crime difficile à prouver, sans aucun doute, mais nous savons qu’il existe », avait récemment déclaré Dan Patrick lors d’une interview nationale.

Pour obtenir la prime, les chasseurs doivent signaler leurs preuves aux forces de l’ordre. La récompense n’est pas seulement valable au Texas, mais dans tout le pays. Cette annonce intervient alors que l’administration de Donald Trump appelle ses partisans à envoyer des preuves de fraude électorale. Vendredi, l’ancien maire de New York et avocat de Trump, Rudy Giuliani, a tweeté un numéro de téléphone et un site Web avec ce message : « Dites-nous ce que vous voyez ».

Spam et canulars

Le numéro et la plateforme ont été assaillis de canulars et de spams. Le fils du président sortant, Eric Trump, a accusé le Comité national démocrate d’inonder la hotline d’appels. « La DNC envoie des spams à notre ligne d’assistance contre la fraude électorale pour enliser les milliers de plaintes que nous recevons ! » a-t-il déclaré sur Twitter.

Le comité de campagne de Trump et les Républicains ont intenté de nombreuses poursuites depuis le jour du scrutin pour des irrégularités électorales présumées. Les juges ont déjà rejeté des affaires en Géorgie et au Michigan. Rudy Giuliani a indiqué samedi que la campagne Trump continuerait de porter plainte pour fraude électorale : « de nombreuses affaires vont être déposées – certaines grandes, certaines petites ».