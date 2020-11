L'intervention d'Hillary Clinton lors de la convention démocrate. — Democratic National Convention via CNP/Newscom

Cette fois, c’est la bonne. Le démocrate Joe Biden a obtenu les 270 grands électeurs qui lui sont nécessaires pour devenir le prochain président des Etats-Unis. Après quatre jours d’une attente interminable, de nombreux citoyens américains sont descendus dans les rues pour fêter la nouvelle. Mais ils ne sont pas les seuls, car les personnalités politiques (et pas uniquement démocrates) du pays ont aussi félicité l’ancien vice-président de Barak Obama.

Barak Obama, justement, a félicité son futur successeur, tout en lui souhaitant bon courage : « Nous avons de la chance que Joe ait ce qu’il faut pour être président et se comporte déjà comme tel. Car lorsqu’il entrera à la Maison Blanche en janvier, il sera confronté à une série de défis extraordinaires qu’aucun nouveau président n’a jamais connus : une pandémie qui fait rage, une économie et un système judiciaire inégalitaires, une démocratie en danger et un climat en péril ».

Autre figure du camp démocrate à s’exprimer, l’ancienne rivale de Donald Trump en 2016, Hillary Clinton. « Les électeurs se sont exprimés et ils ont choisi Joe Biden et Kamala Harris comme nos prochains président et vice-présidente, a posté l’ancienne First Lady sur Twitter. C’est une équipe historique, une répudiation de Trump, et une nouvelle page pour l’Amérique. Merci à tous ceux qui ont aidé à le réaliser. En avant, ensemble ».

Sans oublier Bernie Sanders, ancien adversaire de Biden (et Harris) lors de l’investiture démocrate, qui a lui aussi twitté ses félicitations. « Dans ce moment extrêmement difficile de l’Histoire américaine, je leur souhaite le meilleur pour rassembler notre Nation ».

Côté démocrate toujours, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a estimé qu'« aujourd’hui marque l’aube d’un nouveau jour d’espoir pour l’Amérique. Un record de 75 millions d’Américains ont voté pour élire Joe Biden comme président des Etats-Unis – une victoire historique qui a donné aux démocrates un mandat pour agir ».

Il y aussi l’hommage d’Andrew Cuomo, le gouverneur (démocrate) de l’Etat de New York, à Kamala Harris : « Félicitations à la vice-présidente-élue Kamala Harris. Après 230 ans – vous avez brisé deux plafonds. Un succès vraiment historique », a-t-il écrit.

Plus loin dans le temps, on retrouve Jim Carter. « Nous sommes fiers de cette campagne bien menée et nous attendons avec impatience de voir les changements positifs qu’ils [Joe Biden et Kamala Harris] apporteront à notre nation », a déclaré l’ancien président américain.

Les prières de Romney

Et côté républicain ? Eh bien c’est Mitt Romney, qui ne porte pas particulièrement Donald Trump dans son cœur, qui a adressé ses félicitations à Joe Biden et Kamala Harris

« Ann [son épouse] et moi présentons nos félicitations au président élu Joe Biden et à la vice-présidente élue Kamala Harris. Nous savons que tous deux sont des personnes de bonne volonté et de caractère admirable. Nous prions pour que Dieu les bénisse dans les jours et années à venir », a écrit le sénateur républicain.

Le couple Trump fera-t-il pareil prochainement ? Rien n’est moins sûr.