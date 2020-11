Biden a fait réagir les politiques français (photo d'illustration) — Matt Slocum/AP/SIPA

« Les Américains ont désigné leur président. Félicitations Joe Biden et Kamala Harris ! » C’est avec de mots simples que le président de la République a réagi ce samedi le résultat de la présidentielle américaine. « Nous avons beaucoup à faire pour relever les défis d’aujourd’hui. Agissons ensemble ! », a ajouté Emmanuel Macron sur son compte Twitter.

Les Américains ont désigné leur Président. Félicitations @JoeBiden et @KamalaHarris ! Nous avons beaucoup à faire pour relever les défis d’aujourd’hui. Agissons ensemble ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

Pour l’ancien président François Hollande, « l’élection de Joe Biden est une bonne nouvelle pour la démocratie américaine, une heureuse nouvelle pour la planète avec le retour des États-Unis dans l’accord sur le climat ». Selon son message posté sur Twitter, l’arrivée du démocrate à la Maison-Blanche est aussi « une nouvelle opportunité pour l’Europe si elle parvient à refonder un partenariat transatlantique ».

Une bonne partie de la classe politique Hexagonale a également salué l’issue du scrutin. « Welcome back America ! » La maire de Paris a choisi l’anglais pour faire part de ses félicitations. « Alors que nous allons célébrer les 5 ans de l’Accord de Paris, cette victoire est un beau symbole pour plus que jamais agir ensemble face à l’urgence climatique », a souligné Anne Hidalgo sur Twitter.

« Pour le monde, pour son pays, pour les relations avec l’Europe et pour relever les grands défis de notre époque, je lui adresse tous mes vœux de succès ! », a pour sa part écrit Richard Ferrand, président (LREM) de l’Assemblée nationale.

« The nightmare is over ! », « Le cauchemar est terminé », estime Olivier Faure, patron du PS. « Sans attendre de miracles, espérons que l’élection de Biden ouvre vite un nouveau cycle dans les relations internationales. » Pour Jean-Christophe Lagarde, son homologue de l’UDI, « c’est avant tout la fin de 4 années de mensonges, de démagogie, de brutalité et d’hostilité à l’Europe à White House. »

« C’est une bonne nouvelle »

« Trump a perdu. C’est une bonne nouvelle », se réjouit Jean-Luc Mélenchon. « Biden gagne. Il réintégrera l’accord de Paris sur le climat. C’est un bon point. Mais quel que soit le président américain, la France doit redevenir indépendante des Etats-Unis », ajoute le patron de La France insoumise​.

Renaud Muselier, président (LR) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite que Joe Biden « rassemble son peuple, et qu’il redonne harmonie et efficacité aux relations France/Europe/États-Unis. »

Du côté d’EELV, Yannick Jadot pousse un « ouf » de soulagement. « Le plus dur commence pour reconstruire une nation terriblement divisée car le trumpisme est solidement installé ! » Et d’ajouter : « Climat, justice sociale, démocratie, coopération internationale… l’espoir renaît ! »

L’extrême droite sceptique

Réjouissances aussi du côté de Martine Aubry, maire PS de Lille («La démocratie a gagné contre le populisme ! C’est une grande joie aujourd’hui pour tous les progressistes »), de Roland Lescure, député (LREM) des Français de l’étranger, («Bravo Joe Biden et Kamala Harris ! Now the real work begins ») ou encore de Christophe Castaner, président du groupe LREM à l’Assemblée (« Plus que jamais, l’amitié entre nos deux pays sera un moteur pour construire un ordre mondial plus apaisé et tourné vers la transition écologique »).

Des réactions moins enjouées du côté de l’extrême droite, à l’image de celle de Florian Philippot, président du parti Les Patriotes et ancienne figure du RN : « Biden déclaré président des Etats-Unis « par les médias américains ». On est impressionné… Et évidemment pile au moment de la conférence de presse des avocats de Trump. Quelle surprise. » Pour Gilbert Collard, député européen RN, « les conditions douteuses de l’élection et le parti pris médiatique pour Biden font que ce dernier n’a pas gagné ! »