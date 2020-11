Joe Biden et Angela Merkal en 2013 (photo d'illustration) — JOHANNES EISELE / AFP

« Félicitations, Joe Biden et Kamala Harris. » Il a été l’un des premiers à réagir, en français et en anglais, au résultat désormais officiel de la présidentielle américaine. Justin Trudeau, Premier ministre canadien, a tenu à souligner sur Twitter la « relation unique » entre son pays avec les Etats-Unis. « J’ai vraiment hâte de poursuivre notre travail en ce sens, avec vous. »

De l’autre côté de l’Atlantique, Boris Johnson a également adressé ses félicitations via Twitter, insistant également sur la relation entre les deux pays. « Les Etats-Unis sont notre allié le plus important et j’ai hâte que nous travaillions étroitement ensemble sur nos priorités communes, du changement climatique au commerce en passant par la sécurité », a écrit le Premier ministre britannique.

« Notre amitié transatlantique est irremplaçable »

« Je lui souhaite de tout mon cœur chance et succès », a pour sa part réagi la chancelière allemande Angela Merkel. « Notre amitié transatlantique est irremplaçable si nous voulons surmonter les grands défis de notre temps », a-t-elle affirmé, citée dans un tweet du porte-parole du gouvernement.

Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a commencé sa réaction par adresser ses « félicitations au peuple et aux institutions américains pour une participation exceptionnelle de vitalité démocratique ». « Les Etats-Unis peuvent compter sur l’Italie comme un allié solide et un partenaire stratégique », a ajouté le responsable, soulignant également sa volonté de « renforcer la relation transatlantique ».

Pour la cheffe de la Commission européenne Ursula von der Leyen, « l’UE et les Etats-Unis sont des amis et alliés […] La Commission se tient prête à intensifier sa coopération avec la nouvelle administration et le nouveau Congrès. »

« L’UE félicite Joe Biden et Kamala Harris »

Charles Michel, président du Conseil européen — l’organe représentant les vingt-sept Etats membres, lesquels n’ont pas tous reconnu la victoire de Joe Biden —, se montrait plus prudent. « Nous prenons note des derniers développements dans le processus électoral. Sur cette base, l’UE félicite Joe Biden et Kamala Harris pour avoir atteint suffisamment de Grands électeurs », a-t-il expliqué. Avant de poursuivre avec plus d’enthousiasme : « L’UE est prête à s’engager pour un partenariat transatlantique solide. Covid-19, multilatéralisme, changement climatique et commerce international sont des défis à affronter ensemble ».

« C’est un jour fantastique pour les Etats-Unis et l’Europe, nous nous réjouissons de travailler avec la nouvelle administration pour reconstruire notre partenariat », a abondé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

En France, le président de la République, Emmanuel Macron, a également félicité Joe Biden, comme une bonne partie de la classe politique française.