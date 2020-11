Présidentielle américaine EN DIRECT : Toujours pas de président aux Etats-Unis… Les résultats en Pennsylvanie et Géorgie doivent tomber aujourd’hui…

Bonjour à tous et bienvenue dans ce live. Alors que la présidentielle américaine commence à ressembler à un jour sans fin, on va suivre les résultats ensemble pour la troisième journée consécutive, avec sans doute le nom du vainqueur (sous réserve de poursuites judiciaires et recomptages) dans la journée. C’est parti ! (Et pour rattraper l’info de la nuit, c'est par ici)