Joe Biden lors d'une conférence de presse, le 4 novembre 2020. — JIM WATSON / AFP

Le suspense aura duré plusieurs jours. Selon les derniers résultats, Joe Biden a recueilli (théoriquement) plus de 270 grands électeurs, nécessaires pour devenir le quarante-sixième président des Etats-Unis. Au bout de plusieurs jours d’une bataille serrée pour départager Donald Trump et Joe Biden, et d’après des résultats encore provisoires, voici les scores : 273 grands électeurs pour Joe Biden contre 214 pour Donald Trump, grâce à un succès dans l’Etat-clé de Pennsylvanie, selon les chaînes CNN, NBC et CBS, l'agence Associated Press et le New York Times..

Cette course à la Maison-Blanche aura été singulière à plus d’un titre : une participation historique des Américains (aux alentours de 67 %), du jamais vu depuis 1900, mais aussi la lenteur du délai nécessaire pour avoir le nom du nouveau président. Pour la première fois depuis 2000, les électeurs ne connaissaient pas le nom de leur prochain chef d’Etat au lendemain du scrutin.

Le président-élu prêtera serment lors de son inauguration, le 20 janvier 2021. Avant cela, les grands électeurs se réuniront dans leurs Etats respectifs pour entériner les résultats du vote populaire le 14 décembre. Les grands électeurs ne sont toutefois pas toujours fidèles au vote des électeurs et peuvent choisir de donner leur voix à un autre candidat.