Une attente inédite, propice aux affirmations infondées ? Alors que les Etats-Unis – et le reste du monde – attendent encore le nom du nouveau président américain, les suspicions de fraude ou les proclamations hâtives de résultats se sont multipliées. 20 Minutes a vérifié trois des affirmations les plus virales.

Après avoir déposé un recours pour suspendre le dépouillement, l’équipe Trump a annoncé vers 16h30 mercredi (21h30 en France) avoir remporté la Pennsylvanie, Etat-clé qui compte 20 grands électeurs. Si Trump possédait presque 380.000 voix d’avance dans cet Etat au moment où son équipe s’est proclamée gagnante, comme nous l’expliquions dans notre direct sur la présidentielle américaine hier, tous les bulletins n’avaient pas encore été dépouillés.

Le gouverneur de cet Etat avait expliqué un peu plus tôt que les résultats risquaient de ne pas être connus mercredi et que « trois millions de bulletins de vote par correspondance » étaient en train d’être dépouillés. Le décompte des premiers bulletins de vote par correspondance a donné une large majorité à Joe Biden et, ce jeudi, l’écart en faveur de Donald Trump n’était plus que de 135.000 voix.

Chez les démocrates, Joe Biden a annoncé, lors de son discours mercredi après-midi, avoir « retourné l’Arizona », remporté par Donald Trump en 2016. Toutefois, là encore, le dépouillement n’était pas encore achevé quand Joe Biden a fait cette annonce. Les bureaux d’AP et de Fox News y donnent le démocrate vainqueur. L’Arizona compte onze grands électeurs.

« QU’EST-CE QUE CETTE HISTOIRE ? », s'est interrogé Donald Trump, en retweetant une capture d’écran, qui montrerait l’apparition de 138.000 bulletins de vote supplémentaires dans le Michigan en faveur de Joe Biden, un Etat disputé entre les deux candidats à la présidentielle.

La capture d’écran montre deux cartes de la côte est des Etats-Unis côte à côte. A gauche, Joe Biden est crédité de 1.992.356 votes, alors qu’à droite, le démocrate est crédité de 2.130.696 voix, soit 138.339 voix supplémentaires, alors que le nombre de voix pour Donald Trump n’a pas bougé.

Il s’agit d’une capture d’écran d’un site respecté, Decision Desk HQ. Le site a expliqué à nos confrères américains de Vox qu’il s’agissait d’une erreur de données qui provenait des décomptes de l’Etat.

L’équipe chargée de compter les votes a ajouté un zéro en trop au décompte des voix de Joe Biden, a développé auprès du New York Times Abigail Bowen, la greffière des élections du comté de Shiawassee dans le Michigan. Au lieu d’entrer 15.371 voix en faveur du démocrate, son équipe a ajouté 150.371. Elle ajoute avoir été notifiée de l’erreur 20 minutes plus tard et l’avoir corrigée ensuite. Ce décompte, en cours de dépouillement, n’était pas officiel.

L’auteur de la capture d’écran, un républicain texan, a effacé son tweet et publié une rectification. Toutefois, la capture d’écran a été reprise par d’autres internautes.

Les médias américains ont donné Joe Biden vainqueur dans le Michigan.

​Des électeurs se sont inquiétés de voir leur bulletin de vote annulé dans un comté de l’Arizona car ils avaient utilisé un « sharpie », un marqueur, pour le remplir. Le procureur général a indiqué avoir reçu « des centaines de plainte » et a écrit aux responsables du comté de Maricopa.

L’usage de ces stylos « n’invalide pas les bulletins de vote », ont rassuré les responsables de ce comté.

Thank you to the 168,000 thousand people who cast their ballot in person! Sharpie pens were used at polling locations because they are the best option for our new tabulation equipment. Rumors that ballots that use sharpies don't count are NOT TRUE. pic.twitter.com/csxMRYvx1h