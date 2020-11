C’était pourtant la chaîne favorite du président américain. Des supporters de Donald Trump ont protesté contre Fox News mercredi soir en Arizona, alors que le décompte des votes de la présidentielle est toujours en cours.

« Fox News craint », « Honte à Fox News », ont scandé les manifestants pro-Trump réunis devant un bureau de vote de Phoenix en Arizona. Ils ont également appelé à « compter chaque vote », alors que les fonctionnaires du comté de Maricopa étaient effectivement en train de dépouiller les bulletins.

A l’origine de leur colère ? La chaîne télévisée a déclaré la veille la victoire de Joe Biden en Arizona, où la bataille entre les deux candidats est très serrée et pourrait être déterminante. Le décompte est d’ailleurs toujours en cours dans cet Etat et seuls 86 % des voix ont été dépouillées à l’heure où cet article est publié.

Trump supporters chanting “Fox News Sucks!” Well, now I have really seen it all. They’re starting to turn on their own. pic.twitter.com/ER0dcJRZFl