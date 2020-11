Des supporters de Trump rassemblés devant le restaurant Versailles, à Miami, en attendant les résultats, le 3 novembre 2020. — AFP

La rhétorique anti-socialiste de Donald Trump a porté ses fruits en Floride. Les électeurs hispano-américains de droite, Cubains anti-castristes en tête, ont été décisifs dans la victoire du président dans le « Sunshine State ».

Dans le quartier de Little Havana, à Miami, des dizaines de personnes écoutaient de la salsa et brandissaient des drapeaux américains dans la soirée de mardi, célébrant déjà la victoire du président dans cet Etat dont le républicain a besoin pour rester quatre ans de plus à la Maison-Blanche. Un refrain résonnait devant l’emblématique Café Versailles : « Je ne sais pas toi, mais moi je vais voter pour Donald Trump ». « Liberté pour Cuba ! », criait une femme aux caméras venues filmer.

Watch Cuban-Americans in Miami-Dade County celebrate President Trump’s strong showing in Florida along the iconic Southwest Eighth Street near Little Havana on Tuesday. https://t.co/asXsOMDpph pic.twitter.com/7v962dBn8q — The New York Times (@nytimes) November 4, 2020

Des électeurs hostiles à la gauche

La Floride, avec ses 29 grands électeurs, est célèbre pour ses résultats serrés lors des élections présidentielles américaines. Selon des analystes, la victoire de Donald Trump ici est le résultat du soutien dont il bénéficie dans le monde rural blanc ainsi que de son discours anti-communiste, qui a convaincu les Hispaniques vivant en Floride, connus pour leur hostilité envers les régimes de gauche en Amérique latine.

« Les démocrates ont perdu le vote hispanique. Pas seulement celui des Cubains. Mais aussi celui des Vénézuéliens, des Argentins, des Boliviens, des Colombiens… Tous sont trumpistes ici », dit Eduardo Gamarra, professeur de sciences politiques à l’Université internationale de Floride (FIU).

Une prière pour la victoire de Trump

Et les manifestations antiracistes parfois accompagnées de violences qui ont déferlé sur le pays cet été, après la mort fin mai de George Floyd sous le genou d’un policier, ont effrayé beaucoup des Latinos de Floride. « L’électeur sud-américain ici en Floride est issu des classes moyenne et aisées » de pays latino-américains, explique Eduardo Gamarra. « C’est pourquoi l’une des choses qui ont le plus nui » aux démocrates « a été [le mouvement] Black Lives Matter, alors que les Latinos du reste des Etats-Unis ont une autre perception d’eux-mêmes en raison de leur origine sociale », ajoute-t-il.

Ainsi Carlos Rizo, un Cubain qui surveille les résultats chez lui à Miami « en priant » pour que Donald Trump gagne, considère que Black Lives Matter est un instrument de la gauche pour saper la démocratie. « Black Lives Matter, tout le monde sait ce qu’ils sont et ce qu’ils ont provoqué, assure ce transporteur de 53 ans. Eux et les antifas, ce sont des gens qui ont utilisé [les démocrates] pour provoquer panique et terreur. »

L’image choc d’un Joe Biden « communiste »

Jorge Duany, directeur de l’Institut de recherches cubaines de la FIU, ne pense pas que le vote latino soit la seule raison de la victoire de Donald Trump en Floride (les Hispaniques représentent 20 % de l’électorat ici), puisqu’il est possible de remporter cet Etat sans eux si le vote rural, par exemple, est acquis. Mais « la relation étroite » cultivée par le président avec les communautés cubaine et vénézuélienne de Miami « a eu de l’effet », dit-il.

« Ils ont clairement dû faire pencher la balance en faveur de M. Trump », précise-t-il. Jorge Duany pense également que la défaite de Joe Biden est due au fait que son équipe de campagne ait tardé à faire sentir sa présence en Floride. Quand elle l’a fait, dit-il, il était trop tard pour dépasser Donald Trump.

L’équipe Biden a aussi pris du temps pour répondre à celle de Trump qui accusait le démocrate d’être « communiste » et de mèche avec les gouvernements cubain et vénézuélien. « Ici en Floride, cette idée a été beaucoup rabâchée et elle a probablement a eu un impact », assure Duany.