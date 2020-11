Présidentielle américaine EN DIRECT : Les premiers bureaux de vote ont ouvert à New York…

13h : Les bureaux de vote ont ouvert sur une partie de la côte Est

Les bureaux de vote ont ouvert depuis une heure déjà à New York et dans quatre autres Etats, le New Jersey, le Connecticut, la Virginie et le Maine.

It's 6 am; polls just opened in New York, and that's the line to the school in red, which is the polling station. In almost ten years of living in this county, I have never seen this before. #Elections2020 pic.twitter.com/KdhymxVpfR