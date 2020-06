MUNICIPALES La liste de la maire sortante est créditée de 44 % des intentions de vote, celle de Rachida Dati de 33 % et celle d’Agnès Buzyn de 20 %

Anne Hidalgo à un débat avant le premier tour des municipales, le 10 mars 2020. — Jacques Witt/SIPA

La liste d'Anne Hidalgo et des écologistes de David Belliard arrive largement en tête des intentions de vote (44%) au second tour des municipales à Paris, devant celles de Rachida Dati (33%) et d'Agnès Buzyn (20%), selon un sondage Ifop-Fiducial publié dans le JDD.

Il s'agit du premier sondage pour Paris depuis le dépôt des listes le 2 juin en vue du second tour le 28 juin.

3% pour les autres listes

Quelque 3% des Parisiens interrogés choisissent de voter pour une «autre liste», que ce soit celle de Cédric Villani (ex-LREM) ou celle de Danielle Simonnet (LFI), selon cette enquête.

Une enquête Ifop menée avant le premier tour du 15 mars attribuait 41% d'intentions de vote à une liste commune de la maire socialiste sortante Anne Hidalgo avec celle de David Belliard (EELV), 33% à celle de Rachida Dati et 26% à une éventuelle alliance entre Agnès Buzyn et Cédric Villani, qui n'a finalement jamais été scellée.