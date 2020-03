François Cuillandre est maire de Brest depuis 2001. — Damien Meyer / AFP

Très discret pendant la campagne des municipales, François Hollande sort de son silence. Dans un texte publié sur Internet, l’ancien président de la République a apporté son soutien au maire socialiste de Brest François Cuillandre.

« J’ai pu apprécier dans toutes les fonctions qui furent les miennes ton attachement pour la ville de Brest et ton engagement pour la constitution de la métropole », a écrit François Hollande dans un texte publié sur les comptes de campagne Facebook et Twitter du maire de Brest.

"François Cuillandre agit pour les Brestoises et les Brestois avec cette vertu si précieuse qui s'appelle l'humanité"



François Hollande a, lui aussi, #BrestAuCoeur pic.twitter.com/tZVtOXd8iL — François Cuillandre 2020 (@Cuillandre2020) March 11, 2020

« La décision que j’ai prise pour doter Brest de ce statut te doit beaucoup », poursuit-il, avant de souhaiter « de tout cœur » à François Cuillandre « de pouvoir continuer à agir pour les Brestoises et les Brestois avec cette vertu si précieuse qui s’appelle l’humanité ». « François Cuillandre a reçu ce message lundi », a indiqué son directeur de campagne Yohann Nédélec, soulignant le « lien d’amitié » qui unit les deux hommes.

Pour un quatrième mandat malgré une mise en examen

François Cuillandre, 65 ans, brigue un quatrième mandat à la tête de Brest bien qu’il ait été mis en examen en octobre dans le cadre d’une enquête sur le versement des indemnités des élus socialistes de la ville.

Face à lui, dix autres candidats dont Bernadette Malgorn (droite et centre), l’ancienne préfète de région qu’il avait battue au second tour en 2014 et Marc Coatanea, passé du PS à LREM en 2017, avant d’être exclu de la majorité par François Cuillandre.