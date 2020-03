En novembre 2018, la sortie du Minotaure de la compagnie La Machine a réuni 900.000 spectateurs. Du jamais vu à Toulouse. — Eric Cabanis - AFP

Les municipales se tiennent les 15 et 22 mars 2020. Chaque lundi, 20 Minutes aborde un thème de la campagne. Aujourd’hui, la culture.

L’idée d'organiser un spectacle de rue dans l'esprit de la sortie du Minotaure ou de conforter Rio Loco fait à peu près consensus chez les candidats.

Mais des thématiques et des concepts nouveaux émergent aussi.

Avec ses naseaux fumants et sa toison dorée, Astérion le Minotaure est incontestablement la vedette culturelle du mandat écoulé. A la Toussaint 2018, avec son cortège de créatures mécaniques, il a rassemblé dans son sillage 900.000 spectateurs en trois jours. Du jamais vu à Toulouse. Depuis, Astérion continue de promener les habitants sur son dos et de les accueillir à la Halle de la Machine, mais il n’a pas fait d’autre sortie en ville, ce qui rend nostalgique la plupart des candidats au Capitole.

Y compris le maire sortant, Jean-Luc Moudenc (LR, soutenu par LREM), qui avait hérité le projet de son prédécesseur Pierre Cohen et n’a pas voulu, en raison du coût, en faire un rendez-vous annuel. Il souhaite s'inspirer de cet «événement fondateur». «Nous proposons de réaliser un opéra urbain biennal, toujours dans le domaine des arts de la rue», explique Francis Grass, l'adjoint sortant à la Culture. Pierre Cohen, lui, bisse le Minotaure : « Si le projet est bien réfléchi, on pourra trouver les financements », souligne son équipe. « On peut imaginer un spectacle un peu moins long, pourquoi pas un événement nouveau avec d’autres acteurs culturels et en impliquant par exemple les écoles », suggère de son côté Antoine Maurice (EELV) pour la liste citoyenne Archipel.

En attendant le retour (ou pas) d’Astérion, aucun candidat ne remet en cause Rio Loco, le festival musical phare de Toulouse. Beaucoup veulent même le conforter, à l’image de Franck Biasotto (dissident de la majorité, soutenu par le MoDem) qui l’estime « en perte de vitesse ». Pour muscler l’existant, Nadia Pellefique (UNE, PS, PCF, PRG) défend l’idée de transformer « l’île du Ramier en île des festivals de mi-juin à mi-juillet », une fois que le Parc des expos aura fait ses valises pour Beauzelle. « Il ne s’agit pas de fusionner les festivals, mais de leur donner un temps et un endroit pour améliorer leur visibilité, le tout en concertation avec les riverains », indique une porte-parole de la candidate.

L’Histoire, le bien manger ou la totale

Concernant d’éventuelles nouveautés culturelles, le programme est varié. A la frontière de la culture et de l’art de vivre, Jean-Luc Moudenc imagine « un Festival du bien manger », qui inviterait la campagne, petits plats et animaux compris, sur toutes les places de la ville. Quentin Lamotte, le candidat RN, appelle de ses vœux « un festival populaire, basé sur l’histoire et les traditions de notre ville, sur la romanité par exemple, et qui pourrait avoir un écho au-delà de la métropole ».

Pierre Cohen, fidèle à ses idées, veut s’appuyer sur la culture scientifique pour faire briller Toulouse. Antoine Maurice pose la méthode avant la thématique : « Nous voulons, dit-il, construire des événements à partir de ce qui existe. Nous faisons le pari que c’est la diversité culturelle existante qui va faire émerger des événements plutôt que d’aller chercher ce qui existe ailleurs ». Quant à Nadia Pellefique, elle table sur une année complète de culture XXL, en relançant l’idée d’une candidature comme « Capitale européenne de la Culture ».