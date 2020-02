Vue de Lyon, le 3 février 2020. — E. Frisullo / 20 Minutes

Les 15 et 22 mars prochains, les Lyonnais éliront celle ou celui qui succédera à Gérard Collomb à la mairie. Pour vous permettre de découvrir les huit candidats déclarés aux municipales et d’y voir plus clair dans leurs propositions pour la ville, 20 Minutes et Forum, l’association étudiante de conférence et débats au sein de l’emlyon business school, organisent un grand débat.

Ouverte à tous, cette soirée se déroulera le 6 mars à partir de 19h30 au Palais de la Mutualité (3e). Les candidats Georges Képénékian (dissident), Yann Cucherat (LREM), Nathalie Perrin-Gilbert (Lyon en commun), Grégory Doucet (EELV), Denis Broliquier (centriste), Sandrine Runel (La gauche unie), Etienne Blanc (LR) et Agnès Marion (RN) nous ont assurés de leur présence.

Pendant 2h30, les candidats s’exprimeront sur les principales thématiques qui dominent cette campagne électorale et préoccupent les Lyonnais : la sécurité, la mobilité et les transports, l’environnement, l’éducation et la petite enfance. A l’issue des échanges, chronométrés pour chaque candidat par souci d’équité, l’intégralité des débats sera retransmise en vidéo sur le site et les réseaux sociaux de Forum et de 20 Minutes.

Le grand débat, organisé dans le cadre de ce partenariat, inédit entre 20 Minutes et une association étudiante, sera ouvert à tous, dans la limite des places disponibles. Pour participer à cette soirée à nos côtés, nous vous invitons à réserver vos places dès ce 20 février sur la billetterie en ligne de l’événement, ouverte dès 7 heures.