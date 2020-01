POLITIQUE Le sondage commandé à l’Ifop par La Semaine du Roussillon et Sud Radio confirme, comme les deux précédents, la victoire du candidat du Rassemblement national

Paris le 20 mars 2012. Louis Aliot, homme politique français, membre du Rassemblement national. — A. GELEBART / 20 MINUTES

Un sondage réalisé par l’institut Ifop pour Sud Radio et l’hebdomadaire La semaine du Roussillon donnent Louis Aliot (RN) comme vainqueur des élections municipales des 15 et 22 mars à Perpignan. Le candidat du Rassemblement national sortirait très largement en tête au premier tour (26 %), loin devant le maire sortant Jean-Marc Pujol (LR), crédité de seulement 18 % des intentions de vote.

Agnès Langevine, présentée sous la double casquette EELV/PS, est estimée à 14,5 %, quasiment au même niveau que le candidat LREM, Romain Grau (14 %). La liste citoyenne L’Alternative avec Caroline Forgues à sa tête, atteint 13,5 %.

Peu probable quadrangulaire au second tour

Au second tour, les candidats ont été testés dans l’hypothèse d’une quadrangulaire, avec Louis Aliot vainqueur à 29 %, juste devant Agnès Langevine (27 %) et Jean-Marc Pujol (26 %). Un scénario très hypothétique. La représentante d’EELV et Romain Grau ont déjà évoqué un éventuel « front républicain » face au député RN, au bénéfice de la liste la mieux placée à l’issue du premier tour.

Il s’agit du troisième sondage sur les élections municipales à Perpignan, depuis le mois d’avril. Tous, jusqu’à présent, ont donné le candidat du Rassemblement national vainqueur. L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 747 personnes dont 497 inscrites sur les listes électorales. Les interviews ont été réalisées par téléphone du 30 décembre 2019 au 3 janvier 2020. Selon l’Ifop, la marge d’erreur se situe entre 2,3 et 3 %.