Marcel Campion en 2018 — Philippe LOPEZ / AFP

Marcel Campion entre en piste. Le candidat aux élections municipales à Paris est le premier à présenter ses 17 têtes de liste. Il fera ses annonces ce jeudi place de la République à 18 heures, un an après sa déclaration de candidature.

« Ce 17 octobre 2018, rue Vivienne, j’ai décidé de me porter candidat à la mairie de Paris au vu de l’incohérence totale actuelle de la gestion catastrophique que mènent les professionnels de la politique », déclarait le roi des forains dans le centre de Paris. Mais qui retrouve-t-on sur ses listes ?

« Des entrepreneurs, des artisans, des écrivains. Et Jean-Marie Bigard ! »

« Ces listes se sont constituées grâce à du bouche-à-oreille. Ce sont des gens qui me connaissent, qui me suivent et qui sont uniquement issus de la société civile. Il n’y a pas de politique. On trouve des entrepreneurs, des artisans, des écrivains. Et Jean-Marie Bigard dans le 6e ! », indique-t-il à 20 Minutes.

L’humoriste sera en effet suppléant de l’écrivaine Sylvie Bourgeois, tête de liste dans le 6e arrondissement. « Je serai aux côtés de Marcel Campion parce que c’est un ami de 30 ans. Je trouve que Paris c’est mieux avec Marcel Campion que sans », expliquait Jean-Marie Bigard, dans une vidéo publiée sur YouTube datant de septembre 2018.

Sous la bannière Libérons Paris, Marcel Campion, en guerre ouverte avec Anne Hidalgo, propose notamment « l’ouverture des berges en semaine, l’absorption de la dette et la création de grands parkings ».