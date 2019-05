Illustration du comptage de votes pendant les élections européennes du 26 mai 2019. — KONRAD K./SIPA

Les détenus ayant voté par correspondance aux européennes, une première au sein des prisons françaises, ont placé en tête la liste RN comme à l'échelle nationale, selon les résultats proclamés dimanche soir au ministère de la Justice.

Pour ce vote inédit organisé de lundi à mercredi dans 165 des 188 établissements pénitentiaires de métropole et d’Outre-Mer, le taux de participation s’élève à 84,78 %. La liste RN est arrivée en tête avec 956 voix, soit 23,6 %, suivi de LFI (798 suffrages, 19,7 %). Loin derrière, les listes LREM (9 %) et EELV (8,9 %) sont au coude-à-coude.

LR en 13e position

La liste de l’ex-candidat PS de la présidentielle Benoît Hamon (5,1 %) se place en cinquième position, devant celles d’Urgence écologie et de Place publique.

Florian Philippot (Les Patriotes) et François Asselineau (UPR), deux partisans d’une sortie de la France de l’Union européenne, obtiennent respectivement 2,6 % et 2,4 %. Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) en recueille 2,3 %.

Les deux listes issues du mouvement des « gilets jaunes » totalisent 120 voix, dont 102 pour la seule « Alliance jaune » menée par le chanteur Francis Lalanne (2,5 %). Avec 77 suffrages, la liste Les Républicains n’arrive qu’en treizième position avec 1,9 %.

Premier vote par correspondance

Promesse d’Emmanuel Macron pour faciliter le vote des détenus qui n’ont pas été déchus de leurs droits civiques, le vote par correspondance pour les prisonniers a été introduit par la loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars. Elle s’ajoute aux deux modalités de vote existantes, le vote par procuration ou lors d’une permission de sortir. Plus difficiles à mettre en œuvre, elles ne se sont jamais traduites par des taux importants de participation.

Sur les 5.184 détenus admis au vote, une partie a obtenu entre-temps une libération ou un aménagement de peine et 4.915 étaient en capacité de le faire. Le nombre de suffrages exprimés s’est établi à 4.053 (sur 4.413 votants). Lors de la présidentielle de 2017, 809 détenus avaient pu faire une procuration pour voter et 200 s’étaient vus accorder une permission de sortir.

Participation « très encourageante »

Ils sont donc « cinq fois plus » nombreux à avoir voté par correspondance pour les européennes, s’est réjoui Stéphane Bredin, le directeur de l’Administration pénitentiaire, saluant le taux de participation « très encourageant ». « Le seul bémol » pour lui : près de 10.000 détenus - sur environ 50.000 ayant le droit de vote – avaient opté pour le vote par correspondance, mais près de la moitié n’étaient pas inscrits sur la liste d’une commune. « Il faut qu’on en ait plus », a-t-il estimé.

« La question qui se pose, c’est la suite », a souligné François Korber, délégué général de l’association d’aide aux détenus Robin des lois, et militant pour le vote en détention depuis 2013. « Maintenant, on sait faire pour les scrutins nationaux à circonscription unique. C’est beaucoup plus complexe pour les autres, notamment pour les municipales », a commenté Stéphane Bredin.