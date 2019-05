Leurs bulletins ont été comptés comme nuls mais ils ont fait sourire les assesseurs lors des dépouillements dimanche soir. Boudant les 34 listes présentes lors des élections européennes, des électeurs ont glissé des bulletins insolites dans les urnes.

Dans la Marne, le maire de Saint-Léonard, Cédric Chevalier, a été dérouté par ce bulletin jouant sur les mots. Un bulletin également repéré par L’Union.

⁦@electionsEurope⁩ saint Léonard , on trouve de drôle de message dans les bulletins .. !!! Et maintenant la question dans quelle rubrique l intégrée ? On ne peut pas le considérer comme un bulletin portant une mention injurieuse .. pic.twitter.com/Q7fQb2aHaF